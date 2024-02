Ο Κέλβιν Κίπτουμ σκοτώθηκε σε τροχαίο μαζί με τον προπονητή του, με τους θανάτους τους να έχουν προκαλέσει σοκ. Το τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή στις 23:00 (22:00 ώρα Ελλάδος), όταν ο 24χρονος κατευθύνονταν με το όχημά του μαζί με τον προπονητή του στην πόλη Καπταγκάτ.

Την θλιβερή είδηση μεταξύ άλλων επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός της Κένυας, Raila Odinga, γράφοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο X χαρακτηριστικά: «Συγκλονιστικά νέα καθώς θρηνούμε την απώλεια ενός σπουδαίου ατόμου, του Κέλβιν Κίπτουμ, κάτοχο παγκοσμίου ρεκόρ και σύμβολο του κενυάτικου στίβου. Μαζί με τον προπονητή του βρήκαν τραγικό θάνατο σε δυστύχημα απόψε. Το έθνος μας θρηνεί για την απώλεια ενός αληθινού ήρωα».

Devastating news as we mourn the loss of a remarkable individual, Kelvin Kiptum, World Record holder and Kenyan athletics icon. Together with his coach, they tragically passed on in an accident tonight. 1/2 pic.twitter.com/1Dmgyyhsk4