Επίθεση από την τουρκοκυπριακή πλευρά αναφέρει πως δέχθηκε σήμερα το πρωί η Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου, (UNFICYP), η οποία -με ανακοίνωσή της- καταδικάζει το περιστατικό εναντίον μελών της, καθώς και οχημάτων της, τονίζοντας ότι η αποστολή παραμένει δεσμευμένη στο να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ)στην Κύπρο, το περιστατικό έλαβε χώρα εντός της Νεκρής Ζώνης κοντά στο χωριό Πύλα, όπου οι ειρηνευτές των παρεμπόδισαν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες στην περιοχή.

“Οι απειλές για την ασφάλεια των ειρηνευτών των ΗΕ και η πρόκληση ζημιών στην περιουσία των ΗΕ είναι απαράδεκτες και αποτελούν σοβαρό έγκλημα με βάση το διεθνές δίκαιο που θα διωχθούν στον μέγιστο βαθμό που προβλέπει ο νόμος“, προστίθεται στην ανακοίνωση και τονίζεται:

#BREAKING: On order of #Turkish government, authorities of the occupied areas of #Cyprus attacked a group of #UN Peacekeepers using bulldozers in buffer zone. Turkish occupiers have continued construction of a road illegally despite warning of the UN. pic.twitter.com/FtLObFaZAT