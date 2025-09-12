Ιταλία: Σούπερ μάρκετ ζήτησε από μητέρα να φύγει επειδή έκλαιγε το παιδί της

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία ένα περιστατικό που σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στο Όντερτσο, όταν ζητήθηκε από μια νεαρή μητέρα να αποχωρήσει επειδή έκλαιγε η κόρη της.

Η γυναίκα βρισκόταν στο κατάστημα με τα δύο παιδιά της, όταν η μικρότερη, μόλις 2,5 ετών, άρχισε να κλαίει. Το γεγονός ενόχλησε κάποιους πελάτες, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να της ζητήσουν να φύγει. Φανερά στεναχωρημένη και θέλοντας να αποφύγει περαιτέρω εντάσεις, η μητέρα άφησε τα ψώνια της και αποχώρησε.

Αργότερα, αφού είχε ηρεμήσει, αποφάσισε να απευθυνθεί με επιστολή στη διεύθυνση του σούπερ μάρκετ, ζητώντας μεγαλύτερη κατανόηση και ανεκτικότητα απέναντι σε γονείς που επισκέπτονται το κατάστημα με τα παιδιά τους.

Η απάντηση της διοίκησης ήταν άμεση: το σούπερ μάρκετ ζήτησε επίσημη συγγνώμη για το περιστατικό, ενώ παράλληλα τόνισε πως θα εξεταστεί το θέμα ώστε να ληφθούν μέτρα που θα αποτρέψουν την επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων.