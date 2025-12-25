Ιταλία: 47χρονος πνίγηκε με πανετόνε σε οικογενειακό τραπέζι

Τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας την παραμονή των Χριστουγέννων, όταν ένας 47χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του, την ώρα που έτρωγαν όλοι μαζί το μεσημεριανό τους γεύμα.

Όπως μεταδίδει η ιταλική εφημερίδα La Stampa, ο Τζιοβάνι Λόπεζ πνίγηκε όταν ένα κομμάτι πανετόνε του στάθηκε στον λαιμό. Οι συγγενείς του έσπευσαν να τον βοηθήσουν, όμως δεν κατάφεραν να τον σώσουν και κάλεσαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο 47χρονος δεν τα κατάφερε. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο ιατροδικαστής.