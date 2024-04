Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναφέρει το timesofisrael.

Το IDF δήλωσε ότι οι στόχοι περιελάμβαναν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, κτίρια που χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική ομάδα και άλλες υποδομές στις περιοχές Seddiqine, Matmoura, Labbuneh και Ayta ash-Shab.

Τα στρατεύματα βομβάρδισαν επίσης περιοχές κοντά στο Ayta ash-Shab με πυροβολικό για να «απομακρυνθούν οι απειλές», προσθέτει ο ισραηλινός στρατός.

Israeli fighter jets struck Hezbollah sites in southern Lebanon overnight.



The IDF says the targets included rocket launch posts, buildings used by the terror group, and other infrastructure in Seddiqine, Matmoura, Labbouneh, and Ayta ash-Shab.



Troops also shelled areas near…