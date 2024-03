Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι χθες Κυριακή κοντά στην Ασντότ, στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

«Διαπράχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο Friendly της Γκαν Γιαβνέ», δήλωσε χθες βράδυ ο Ζακί Χέλερ, εκπρόσωπος του Μαγέν Δαυίδ Αδόμ («Ερυθρά Ασπίδα του Δαυίδ», ή «Ερυθρό Αστέρι του Δαυίδ», υπηρεσία ανάλογη του Ερυθρού Σταυρού).

