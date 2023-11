Τριάντα ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από την 7η Οκτωβρίου, την ημέρα που η Χαμάς επιτέθηκε αιφνιδιστικά στο Ισραήλ. 1.400 κεράκια άναψαν μπροστά από το Τείχος των Δακρύων στο Ισραήλ, τον πιο ιερό τόπο του Ιουδαϊσμού στην Ιερουσαλήμ, κατά τη διάρκεια τελετής στην οποία παρέστησαν οικογένειες θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, σχεδόν 40 οικογένειες ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της εφόδου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του πιο ιερού χώρου προσευχής για τους Εβραίους, που βρίσκεται στην κατεχόμενη και προσαρτημένη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Όσοι συμμετείχαν στην τελετή άναψαν σχεδόν 1.400 κεριά που έφεραν τα ονόματα των θυμάτων, απήγγειλαν την προσευχή Καντίς για τους νεκρούς και ψαλμούς πριν τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ.

Το μέλος του κυβερνητικού πολεμικού συμβουλίου, ο Μπένι Γκαντς, προηγουμένως ένας από τους κύριους ηγέτες της αντιπολίτευσης, ήταν επίσης παρών.

Η εβραϊκή παράδοση προβλέπει μια σειρά τελετουργικών για το πένθος, του οποίου το τέταρτο στάδιο τελειώνει την 30ή ημέρα.

“Ανάβουμε αυτά τα κεριά στη μνήμη των θυμάτων, στην μνήμη των ψυχών τους”, δήλωσε ο Μορδεχάι Ελιάς, διευθυντής του Ιδρύματος κληρονομιάς του Δυτικού Τείχους, που διαχειρίζεται τον χώρο.

Ο Γιόσι Ρίβλιν, 26 ετών, απήγγειλε έναν ψαλμό στη μνήμη των αδελφών του Γκιντεόν και Αβιάντ, που σκοτώθηκαν στο ρέιβ πάρτι Tribe of Nova, όπου δύο άλλοι αδελφοί του επέζησαν.

“Δεν έχουμε άλλα μέσα για να τους αποτίσουμε φόρο τιμής παρά μόνο με προσευχές, ανάβοντας κεριά, και έχοντάς τους στην καρδιά μας”, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

“Είναι μια φρικτή περίοδος. Ελπίζω μόνο να μην ξεχάσουμε και να μην γυρίσουμε στη ρουτίνα μας”, πρόσθεσε.

Όρθιος μπροστά από μια τεράστια ισραηλινή σημαία και το τείχος, ο επικεφαλής της χορωδίας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Σάι ‘Αμπραμσον απήγγειλε μια προσευχή του εβραϊκού ταφικού τελετουργικού για τους ανθρώπους που χάθηκαν.

Η απαγγελία του περιελάμβανε προσευχή για τις δυνάμεις ασφαλείας που “πληρώνουν με τον θάνατό τους την προστασία της ισραηλινής γης”, δήλωσε.

Απομεινάρι του αρχαίου ναού, το Τείχος των Δακρύων βρίσκεται κάτω από την Πλατεία των Τζαμιών, η οποία χτίστηκε πάνω σε αυτό που οι Εβραίοι αποκαλούν το Όρος του Ναού, τον πιο ιερό τόπο του Ιουδαϊσμού.

Από την αρχή του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι εντάσεις είναι πολλές στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που βρίσκεται στην Παλιά Πόλη, η οποία είναι έρημη από τουρίστες.

Σύμφωνα με την Times Of Israel, στις 11:00 το πρωί τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και οι τοπικές αρχές σε όλη τη χώρα θα κατέβασαν τη σημαία ώστε να κυματίζει μεσίστια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιούνται επίσης τελετές μνήμης σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Αργότερα το απόγευμα, ο κόσμος θα συγκεντρωθεί στις πλατείες των πόλεων και σε άλλες κεντρικές περιοχές για να ανάψει κεριά στη μνήμη των πεσόντων στρατιωτών και των δολοφονημένων πολιτών.

Night falls on the old city of Jerusalem. Mourners gather in front of the Western Wall. A candlelight vigil to honor the 1400 killed in the Hamas assault on communities near Gaza. Each candle is lit. Songs, eulogy and psalms recited. More that 240 Israelis are still held hostage. pic.twitter.com/XeuWrxFlov