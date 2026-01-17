Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Διαφωνία για τη σύνθεση της επιτροπής που αναλαμβάνει τη Γάζα

«Αντιβαίνει με την πολιτική του Ισραήλ» λέει ο Νετανιάχου

Ισραήλ: Διαφωνία για τη σύνθεση της επιτροπής που αναλαμβάνει τη Γάζα
DEBATER NEWSROOM

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι αμφισβητεί τη σύνθεση της παλαιστινιακής επιτροπής που είναι αρμόδια για τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, η συγκρότηση της οποίας ανακοινώθηκε την Τετάρτη από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση της σύνθεσης της διοικούσας επιτροπής της Γάζας, η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ειρήνης (που συστάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και προεδρεύει αυτού σ.σ.), δεν συντονίστηκε με το Ισραήλ και αντιβαίνει στην πολιτική του“, δηλώνει σε ανακοίνωση το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου “έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών να επικοινωνήσει για το θέμα αυτό με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ” Μάρκο Ρούμπιο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

