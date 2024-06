Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στο «Σίτι» της Μόσχας, τομέα όπου υψώνονται αρκετοί ουρανοξύστες στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, μερικά χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Η αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμη σαφής.

❗️The very moment of the drone explosion in Moscow-City 💥#Moscow pic.twitter.com/LoN2tVweYp