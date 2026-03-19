Ιράν: Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι δεν θα επιδείξει “καμία αυτοσυγκράτηση” στην περίπτωση μιας νέας επίθεσης
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Το Ιράν δεν θα επιδείξει καμία αυτοσυγκράτηση, εάν οι ενεργειακές υποδομές του στοχοθετηθούν εκ νέου, προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, έπειτα από ανάλογες προειδοποιήσεις που απεύθυναν οι Φρουροί της Επανάστασης και οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.
«Η απάντησή μας στην ισραηλινή επίθεση εναντίον των υποδομών μας το μόνο που έκανε ήταν να κινητοποιήσει ένα μικρό κομμάτι της ισχύος μας», δήλωσε στο Χ.
«Καμία αυτοσυγκράτηση εάν οι υποδομές μας δεχθούν πληγούν εκ νέου».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις