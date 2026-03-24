Ιράν: Αυτός είναι ο “σκληροπυρηνικός” διάδοχος του Αλί Λαριτζανί

Ο “σκληρός” Μοχαμάντ Μπακέρ Ζολγκάντρ αναλαμβάνει νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Την ανακοίνωση έκαναν οι Φρουροί της Επανάστασης στο κανάλι τους στο Telegram. Ο Ζολγκάντρ διαδέχεται τον Αλί Λαριτζανί που σκοτώθηκε την περασμένη βδομάδα σε ισραηλινή επίθεση.

Ως Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, ο Ζολγκάντρ θα είναι αυτός που θα συντονίζει σημαντικούς πυλώνες της ιρανικής ηγεσίας. «Με τη γνώμη και την έγκριση του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης και με διάταγμα του Προέδρου, ο Μοχαμάντ Μπακέρ Ζολγκάντρ διορίστηκε Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Κυβερνοσωμάτιο των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης». With the approval of Ayatollah Mojtaba Khamenei and by order of Masoud Pezeshkian, Mohammad‑Bagher Zolghadr replaced the martyred Ali Larijani in the Supreme National Security Council. pic.twitter.com/smwEyggT59— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 24, 2026

Ο Ζολγκάντρ δεν είναι ένας τυχαίος γραφειοκράτης· είναι ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) με τεράστια εμπειρία στις μυστικές επιχειρήσεις και την εσωτερική ασφάλεια. Αυτό δείχνει ότι πλέον ο έλεγχος έχει περάσει στα χέρια της οργάνωσης των Φρουρών της Επανάστασης που έχει πάρει τον έλεγχο από τους πολιτικούς.

Ήταν επικεφαλής του εκλογικού επιτελείου της σκληροπυρηνικής πολιτικής παράταξης Λαϊκό Μέτωπο των Ισλαμικών Επαναστατικών Δυνάμεων.

Από το 2022 ήταν γραμματέας ενός σώματος που επιλύει τις διαφορές ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Φρουρών που αποτελείται από σιίτες κληρικούς και νομομαθείς και μπορεί να θέσει βέτο στη νομοθεσία ενώ εποπτεύει τις εκλογές.