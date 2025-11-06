Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΗΠΑ: Στην περικοπή του 4% των πτήσεών της προχωρά η αεροπορική εταιρεία United Airlines
Η αεροπορική εταιρεία United Airlines ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να περικόψει το 4% των πτήσεών της από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, αφού η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια των ΗΠΑ, για λόγους ασφαλείας.

Αρχικά η FAA ανέφερε ότι θα περιέκοπτε το 10% των πτήσεων, αρχής γενομένης από αύριο, λόγω της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Στη συνέχεια όμως είπε στις εταιρείες ότι μπορούν να ξεκινήσουν με μειώσεις 4% και να τις αυξήσουν στο 10% την επόμενη εβδομάδα.

Η United εκτελεί περίπου 4.500 πτήσεις ημερησίως, κάτι που σημαίνει ότι θα ακυρώνονται σε καθημερινή βάση λιγότερες από 200 πτήσεις.

