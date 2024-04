Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε σήμερα ένα πακέτο νομοσχεδίων χορήγησης βοήθειας ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν.

Η συνολική χρηματοδότηση των 95 δισ. δολαρίων περιλαμβάνει περίπου 26 δισ. δολάρια για το Ισραήλ, 61 δισ. δολάρια για την Ουκρανία (με μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης να πηγαίνει για την αναπλήρωση των αμερικανικών πυρομαχικών), 8 δισ. δολάρια για τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊβάν, και 9 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια προς τους αμάχους σε εμπόλεμες ζώνες, όπως η Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προέτρεψε την Γερουσία να θέσει γρήγορα προς ψήφιση το πακέτο νομοσχεδίων που ενέκρινε νωρίτερα σήμερα η Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε μετά την έγκριση του να μεταβεί προς επικύρωση από τον πρόεδρο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Μετά από μήνες διαφωνιών, η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νωρίτερα σήμερα ένα πακέτο νομοσχεδίων χορήγησης βοήθειας ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν. Το πακέτο νομοσχεδίων αναμένεται τώρα να τεθεί προς ψήφιση στη Γερουσία.

«Ο κόσμος παρακολουθεί τι κάνει το Κογκρέσο», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του χθες Παρασκευή. «Η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για τη δύναμη της αμερικανικής ηγεσίας σε μια κομβική περίοδο. Η κυβέρνηση προτρέπει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου να ψηφίσουν και να στείλουν γρήγορα αυτό το συμπληρωματικό πακέτο χρηματοδότησης στο γραφείο του προέδρου»

«Δεν είναι η τέλεια νομοθεσία, δεν είναι η νομοθεσία που θα γράφαμε αν οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν τον έλεγχο εκτός της της Βουλής, της Γερουσίας και του Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Τζόνσον χθες σε δημοσιογράφους. «Αυτό είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που μπορούμε να καταλήξουμε υπό αυτές τις συνθήκες για να φροντίσουμε αυτές τις πραγματικά σημαντικές υποχρεώσεις».

Ορισμένοι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι είχαν εκφράσει έντονη αντίθεση για περαιτέρω βοήθεια στην Ουκρανία, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να την αντέξουν οικονομικά δεδομένου του αυξανόμενου εθνικού τους χρέους ύψους 34 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ – με τεράστια επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα – στις 12 Απριλίου εξέφρασε την υποστήριξή του στον Τζόνσον και με ανάρτησή του την Πέμπτη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι η επιβίωση της Ουκρανίας είναι σημαντική για τις ΗΠΑ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα το βράδυ την υπερψήφιση – μετά από μήνες τριβών – του νομοσχεδίου από την αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων για νέα βοήθεια στην Ουκρανία.

“Η Ουκρανία αξίζει όλη την υποστήριξη που μπορεί να λάβει ενάντια στη Ρωσία. Τώρα, ζητάμε από τη Γερουσία των ΗΠΑ να ψηφίσει το συντομότερο δυνατό (σ.σ. το νομοσχέδιο) καθώς διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Οι διατλαντικοί σύμμαχοι είναι ενωμένοι για την υποστήριξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας”, τόνισε με ανάρτησή της στο Χ.

I welcome the overwhelming positive vote by the US House of Representatives.



Ukraine deserves all the support it can get against Russia.



Now, we are asking the US Senate to vote as quickly as possible as lives are at stake.



Transatlantic allies are united in support for…