Ινδία: Ζευγάρι ταξιδιωτών δέχτηκε επίθεση και η γυναίκα βιάστηκε από 7 άνδρες

Ο Βισέντε και η Φερνάντα είναι ένα ζευγάρι Ισπανών, γνωστό στο κοινό του ως Vuelta Al Mundo En Moto, που γυρίζει τον κόσμο πάνω σε μοτοσικλέτες. Οι ίδιοι μίλησαν το Σάββατο 2/3 στο ισπανικό τηλεοπτικό κανάλι Antena 3, και αποκάλυψαν ότι ενώ βρίσκονταν στην Ινδία, 7 άνδρες βίασαν την Φερνάντα και χτύπησαν επανειλημμένα τον Βισέντε.

Το ζευγάρι είπε ότι είχε κατασκηνώσει κοντά στον τόπο όπου δέχθηκε την επίθεση επειδή δεν μπορούσε να βρει εκεί κοντά ξενοδοχείο.

a travelvlog couple trying to visit every country in the world decided to go to India as their latest destination.



11 hours ago they announced they were at the hospital because he had been beaten up and she had been gang raped by 7 men. pic.twitter.com/WNSd21TUi5— pagliacci the hated 🌝 (@Slatzism) March 2, 2024