Στους 116 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το ποδοπάτημα σε μια θρησκευτική συνάθροιση Ινδουιστών στη βόρεια Ινδία, δήλωσε ένας αξιωματούχος στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό του τραγικού συμβάντος.

Ένας άλλος αξιωματούχος, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, έκανε λόγο για 96 νεκρούς.

Αξιωματούχοι συνεχίζουν να εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

27 dead in stampede at religious event in Uttar Pradesh's Hathras



27 people, including 25 women and 2 men, were killed in a stampede at a religious event in Hathras, UP. CMO Umesh Kumar Tripathi confirmed the deaths and noted many injured have been admitted. Further details will… pic.twitter.com/3iH8aEAYKT