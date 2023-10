Την ώρα που ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς κλιμακώνεται και τα βλέμματα όλου του κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στη Μέση Ανατολή, ανατριχίλα προκαλεί ένα βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς να βγαίνουν αυθόρμητα στα μπαλκόνια και να ψάλλουν τον εθνικό τους ύμνο.

Αψηφώντας τις απειλές της «Ισλαμικής Τζιχάντ» για μπαράζ ρουκετών στην περιοχή του Τελ Αβίβ, γύρω στις 9 το βράδυ της Τρίτης, κάτοικοι της πόλης έψαλαν την «Hatikvah», τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ, ο τίτλος του οποίου σημαίνει «ελπίδα».

Beautiful: an entire Israeli neighborhood gathers on their balconies to sing Hatikva, our national anthem.



We will not be broken. pic.twitter.com/NYBLpAdKTS