Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι έπληξε άμεσα, προκαλώντας ζημιές, πλοίο διάσωσης του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, το παλαιότερο που συνέχιζε να υπηρετεί σε όλο τον κόσμο, στη Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, έδρα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με τον Ντμίτρο Πλέτεντσουκ, εκπρόσωπο του ουκρανικού ΠΝ, το σκάφος Kommuna χτυπήθηκε ενώ ήταν ελλιμενισμένο στον Κόλπο της Σεβαστούπολης χθες το πρωί και «είναι σαφές πως πλέον (…) δεν είναι σε θέση να εκτελεί αποστολές».

Another bad day for the russian Black Sea Fleet.



Today, the Ukrainian Navy hit the russian salvage ship "Kommuna" in temporarily occupied Crimea. The nature of the damage is being verified.



Despite being the oldest ship in service with the russian Black Sea Fleet, Kommuna is… pic.twitter.com/xrJtZtvN4i