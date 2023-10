Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη (5/10) πως κατέρριψαν τουρκικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Συρία, αφού έκριναν πως αποτελούσε δυνητική απειλή για αμερικανικές δυνάμεις απειλούσε, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει νέες εντάσεις ανάμεσα στις δυο χώρες, συμμάχους στο NATO.

Το επεισόδιο καταγράφτηκε τη στιγμή που ο στρατός της Τουρκίας διεξάγει πλήγματα εναντίον κουρδικών στόχων στη Συρία, μετά την επίθεση καμικάζι στην Άγκυρα την Κυριακή, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), οργάνωση που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από την τουρκική κυβέρνηση και τους δυτικούς συμμάχους της.

The US army shot down a Turkish Anka UAV that approached the illegal US base in Syria while bombing SDF positions in al-Hasaka.



This shows that NATO members do not consider Turkey as an equal and even if Turkey were attacked, most NATO countries would not send their soldiers. pic.twitter.com/Y3I143i9dl