Η Εσθονία έτοιμη να συμμετάσχει σε ειρηνευτική επιχείρηση στην Ουκρανία

Η Εσθονία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική επιχείρηση στην Ουκρανία με την αποστολή ενός λόχου, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας αυτής της Βαλτικής Κρίστεν Μίχαλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Φινλανδό ομόλογό του στο Ταλίν.

Ο Μίχαλ δεν είπε πόσους ακριβώς στρατιώτες θα περιλαμβάνει η δύναμη αυτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η Ουκρανία συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία βρίσκονται σε τόσο ισχυρό επίπεδο, ώστε η Ρωσία να μην επιχειρήσει ποτέ ξανά να επιτεθεί, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν στην παροχή αυτών των εγγυήσεων.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχουν ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης στρατευμάτων σε μια μεταπολεμική διευθέτηση ως μέρος του συνασπισμού των προθύμων για την Ουκρανία, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να σηματοδοτεί επίσης το άνοιγμα στη γερμανική συμμετοχή.