Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την υποψηφιότητα της Μαρία Άνχελα Χολγκίν Κουεγιάρ, πρώην υπουργού Εξωτερικών της Κολομβίας, ως απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, αναφέρει δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου Ζοζέπ Μπορέλ και της Επιτρόπου, Ελίζα Φερέιρα.

