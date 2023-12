Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή να πείσουν την Ουγγαρία να άρει το βέτο της στο νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, αξίας 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφού πάντως χθες ενέκριναν την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την εμπόλεμη χώρα.

«Περίληψη της νυχτερινής βάρδιας: βέτο στα επιπλέον κεφάλαια στην Ουκρανία, βέτο στην αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», συνόψισε μέσω X (του πρώην Twitter) ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.