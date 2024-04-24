Γρίπη των πτηνών: Ίχνη του ιού εντοπίστηκαν σε παστεριωμένο αγελαδινό γάλα στις ΗΠΑ

Ίχνη του ιού H5N1 εντοπίστηκαν σε παστεριωμένο αγελαδινό γάλα στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη, οι αμερικανικές αρχές, διευκρινίζοντας ότι τα δείγματα που εντοπίστηκαν δεν εγκυμονούν πιθανόν κανέναν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Σε εκτεταμένη έρευνα που έγινε σε εθνικό επίπεδο, σωματίδια του ιού βρέθηκαν “στο γάλα που προερχόταν από ζώα που είχαν προσβληθεί (από αυτόν) στο σύστημα επεξεργασίας και στα ράφια”, αναφέρει ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων (FDA) σε ανακοίνωσή του.

“Αν ένας ιός εντοπιστεί στο νωπό γάλα, η παστερίωση θεωρείται εν γένει ότι εξαλείφει τους παθογόνους παράγοντες σε επίπεδα που δεν θέτουν κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών”, διευκρίνισε.

Γρίπη των πτηνών A (H5N1) διαδόθηκε στα κοπάδια γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων της χώρας και προσέβαλε στις αρχές Απριλίου έναν άνθρωπο, ο οποίος παρουσίασε ήπια συμπτώματα.

Αν και το στέλεχος Η5Ν1 είχε ως αποτέλεσμα να ψοφήσουν εκατομμύρια πτηνά κατά το τρέχον κύμα, οι αγελάδες που προσβλήθηκαν δεν παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα.

“Επιπλέον αναλύσεις γίνονται στο γάλα στα ράφια των καταστημάτων σε όλη τη χώρα, όπως και εργασίες που αποσκοπούν στην αξιολόγηση οποιασδήποτε πιθανής διαφοροποίησης όσον αφορά τα διάφορα είδη προϊόντων γάλακτος (για παράδειγμα το πλήρες γάλα, η κρέμα κλπ.)”, πρόσθεσε ο FDA.

Γρίπη των πτηνών έχει ήδη εντοπιστεί στο νωπό γάλα και οι υγειονομικές αρχές έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό να αποφεύγεται η κατανάλωσή του.

Εξάλλου χθες, Τρίτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι μετά τον εντοπισμό μεγάλων συγκεντρώσεων του H5N1 στο γάλα αγελάδων που είχαν προσβληθεί από τη γρίπη των πτηνών στις ΗΠΑ συνιστά να εφαρμόζονται τα μέτρα ασφάλειας των τροφίμων, όπως είναι η χρήση παστεριωμένου γάλακτος.

Προς το παρόν βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες που αποσκοπούν να διευκρινιστεί πόσο καιρό μπορεί να επιβιώσει ο ιός στο γάλα και ο ΠΟΥ ζήτησε να συνεχιστεί η εγρήγορση.

“Καθ’ όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι μελέτες, είναι σημαντικό οι άνθρωποι να ακολουθούν ασφαλείς διατροφικές συνήθειες, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης μόνον παστεριωμένου γάλακτος”, δήλωσε η Ουενκίνγκ Ζανγκ, η οποία διευθύνει το παγκόσμιο πρόγραμμα για την γρίπη στον ΠΟΥ, στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων από την έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη.

“Διαπιστώνουμε πλέον ότι αρκετά κοπάδια αγελάδων έχουν πληγεί σε αυξανόμενο αριθμό αμερικανικών πολιτειών, κάτι το οποίο δείχνει ένα νέο στάδιο στην εξάπλωση του ιού στα θηλαστικά”, υπογράμμισε η αξιωματούχος του ΠΟΥ.

Οι υγειονομικές αρχές του Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ, όπου είχε εντοπιστεί το πρώτο κρούσμα μετάδοσης του ιού από αγελάδα σε άνθρωπο, υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την εμπορική αλυσίδα γάλακτος, χάρη στην υποχρέωση καταστροφής του γάλακτος που προέρχεται από αγελάδες που προσβλήθηκαν από τον H5N1.

Η προσβολή ανθρώπων από τον ιό H5N1 παραμένει σπάνια και συνδέεται με την έκθεση σε ζώα ή περιβάλλοντα που έχουν μολυνθεί.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν αποδείξεις για μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο οι αξιωματούχοι υγείας ανησυχούν μήπως μεγάλη κυκλοφορία του ιού διευκολύνει μια μετάλλαξή του που θα επέτρεπε δυνάμει μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η Ζανγκ σημείωσε ωστόσο ότι ο ιός που εντοπίστηκε στο Τέξας δεν εμφανίζει ενδείξεις αυξημένης προσαρμογής στα θηλαστικά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

