Λος Άντζελες: Αντιδράσεις έχουν προκληθεί για τον ράπερ Blueface, μετά από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, στο οποίο φαίνεται να ανεβάζει μία θαυμάστρια του πάνω στη σκηνή και μετά την σπρώχνει για να πέσει.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό έγινε σε live εμφάνιση του Blueface σε κλαμπ στη Γιούτα στο Λος Άντζελες.

Κάποια στιγμή, ο γνωστός ράπερ άρχισε να φωνάζει ότι κάποιος πέταξε πάγο στη σκηνή, κατηγορώντας μια γυναίκα για αυτό.

Η γυναίκα αυτή, αν και ισχυρίστηκε ότι δεν πέταξε τίποτα, δέχτηκε την πρόσκληση του Blueface να ανέβει πάνω στη σκηνή.

Τότε, ενώ βρίσκονταν και οι δύο πάνω στη σκηνή, εκείνος ξαφνικά την πέταξε στο πάτωμα. Μάλιστα, σε βίντεο φαίνεται πως προσπάθησε να χτυπήσει και άτομα του πλήθους, χωρίς αποτέλεσμα.

Blueface invited a white woman on stage at a concert and then assaulted her pic.twitter.com/ZCLOZ69go5

Blueface had a fan come on stage and then had his baby mother Jaidyn Alexis fight her 😳 pic.twitter.com/JaMTdn69W2