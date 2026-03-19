Φρουροί της Επανάστασης: Συνολικά 178 Αμερικανοϊσραηλινοί πράκτορες συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου,

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι 178 κατάσκοποι που εργάζονταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν συλληφθεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Οι συλληφθέντες έστελναν εικόνες και τοποθεσίες κέντρων της Ιρανικής Εταιρείας Ερυθράς Ημισελήνου και στρατιωτικών σημείων ελέγχου σε αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για στοχοποίηση, ανέφερε το IRGC.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρκετοί αλλοδαποί ήταν μεταξύ των συλληφθέντων, αφού τους βρέθηκαν όπλα, συσκευές εντοπισμού τοποθεσίας, εξειδικευμένο εξοπλισμό επικοινωνίας και ξένα νομίσματα.