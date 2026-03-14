Φρουροί της Επανάστασης: Ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν την 50ή επιχείρηση εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή
Ποιες περιοχές είναι στη λίστα
Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το «50ό κύμα» επιχειρήσεων εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.
Αυτή η επιχείρηση «διεξήχθη εναντίον των βάσεων του τρομοκρατικού στρατού των ΗΠΑ» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αλ-Ντάφρα και Φουτζέιρα, Μπαχρέιν: Τζουφάιρε και τον Πέμπτο Ναυτικό Στόλο, Κουβέιτ: Αλί Σάλεμ και Ιορδανία: αλ-Αζράκ, αναφέρει η δήλωση όπως μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Στοχοποίησε επίσης «ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης που βρίσκονται στην περιοχή και έπαιξαν προστατευτικό ρόλο για το σιωνιστικό καθεστώς [Ισραήλ]», αναφέρει η δήλωση.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις