Φωτιά ξέσπασε σε αεροδρόμιο στην πόλη Μινεράλνιε Βόντι, στη νότια Ρωσία, κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το μέσο ενημέρωσης SHOT ανέφερε πως έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο κτήριο των αφίξεων και το πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε πως η πυροσβεστική κατευθύνεται στο σημείο.

An airport is on fire in the town of Mineralnye Vody in Russia's Stavropol region pic.twitter.com/G0pfd7cmGy