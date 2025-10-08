Φον ντερ Λάιεν: “Κάτι επικίνδυνο συμβαίνει στους ουρανούς της Ευρώπης – Το τείχος κατά των drones θα μας προστατεύσει”

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όπου παρουσίασε το σχέδιο της Επιτροπής για την ασφάλεια της Ευρώπης, είπε σχετικά με την εμφάνιση των drones ότι: «Δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση».

Συγκεκριμένα, η κ. Φον ντε Λάιεν είπε:

«Κάτι νέο και επικίνδυνο συμβαίνει στους ουρανούς μας. Μόλις τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μαχητικά MiG έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πετάξει πάνω από κρίσιμες τοποθεσίες στο Βέλγιο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Δανία και τη Γερμανία {…}

Make no mistake.



The recent incursions in our skies are part of a pattern of growing threats.



It’s time to call it by its name.

This is hybrid warfare.



Europe must get the capacity to respond and protect our skies.



Μην κάνετε λάθος, αυτό αποτελεί μέρος ενός ανησυχητικού μοτίβου αυξανόμενων απειλών σε ολόκληρη την ένωσή μας. Υποθαλάσσια καλώδια έχουν κοπεί. Αεροδρόμια και κόμβοι logistics έχουν παραλύσει από κυβερνοεπιθέσεις και εκλογές στοχεύονται από εκστρατεία κακόβουλης επιρροής. Δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση. Είναι μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία για να αναστατώσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διχάσει την ένωσή μας και να αποδυναμώσει την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, και είναι καιρός να το πούμε με το όνομά του. Αυτός είναι υβριδικός πόλεμος και πρέπει να τον πάρουμε πολύ σοβαρά» ήταν τα λόγια της.

Στη συνέχεια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμπλήρωσε… «Η ιδρυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διατήρηση της ειρήνης, και σήμερα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε την ικανότητα να αποτρέπουμε την επιθετικότητα και την πρόκληση, και η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να εξοπλιστεί με μια στρατηγική ικανότητα αντίδρασης, μια ικανότητα που να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την μεταβαλλόμενη φύση του πολέμου.

Πρέπει να την αναπτύξουμε και να τη διατηρήσουμε μαζί, και πρέπει να είμαστε ικανοί να ανταποκρινόμαστε σε πραγματικό χρόνο. Το έργο έχει ήδη ξεκινήσει. Βλέπουμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αμυντικών δαπανών στην ιστορία της Ένωσης. Τώρα χρειαζόμαστε ένα ακριβές πανευρωπαϊκό σχέδιο, συντονισμένο πολύ στενά με το ΝΑΤΟ, για το πώς να προχωρήσουμε. Και σύντομα θα παρουσιάσουμε, στην πραγματικότητα, σε δύο εβδομάδες, θα παρουσιάσουμε τον οδικό χάρτη ετοιμότητάς μας, το 2030 που ονομάζουμε διατήρηση της ειρήνης».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι… «το πρώτο σημείο ασχολείται συγκεκριμένα με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της ΕΕ, κάνοντας λόγο για μια νέα πανευρωπαϊκή ναυαρχίδα ήτοι την επιτήρηση της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης με ένα τείχος κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα κατά των drones που να είναι οικονομικά προσιτό και κατάλληλο για τον σκοπό του, για ταχεία ανίχνευση, ταχεία αναχαίτιση και, όταν χρειάζεται, ταχεία εξουδετέρωση.

Το τείχος κατά των drones θα συμβάλει στην ανατολική πλευρά. Θα παρακολουθεί και θα προστατεύει τον ουρανό, τις θάλασσες και το έδαφος των ανατολικών μελών μας. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τα ανατολικά μας σύνορα. Αυτή τη στιγμή, είναι η προτεραιότητά μας, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια προσέγγιση 360 μοιρών.

Αυτό το σύστημα κατά των drones θα αποτελέσει ασπίδα για ολόκληρη την ένωσή μας, συμπεριλαμβανομένης, φυσικά, της νότιας πλευράς, και θα πρέπει να σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων, από την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών έως την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, από την παρακολούθηση της μετανάστευσης με όπλα έως τον έλεγχο του ρωσικού σκιώδους στόλου, και η λίστα είναι μεγάλη, τα αυτόνομα συστήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της ασφάλειας του 21ου αιώνα, και η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος».