Ζελένσκι: Αφήνει “παράθυρο” για το εδαφικό, αρκεί να είναι παρούσα η Ουκρανία στη συζήτηση

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέα ανάρτησή του στο Χ άφησε “παράθυρο” ακόμη και για εδαφικές παραχωρήσεις, μετά τη συνομιλία που που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέχεια της συνάντησης των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας στην Αλάσκα.

Συγκεκριμένα με ανάρτησή του, ο Ζελένσκι τάσσεται υπέρ μίας συνολικής ειρηνευτικής λύσης, αντί μίας εκεχειρίας, μίας πρότασης που αποκάλυψε ο Τραμπ ότι συζητήθηκε στις επαφές με τον Πούτιν, ενώ δήλωσε πως όλες οι συζητήσεις, ειδικά για το εδαφικό ζήτημα, πρέπει να γίνουν με την Ουκρανία παρούσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ μιας απευθείας επίτευξης συμφωνίας ειρήνης που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, και όχι μιας απλής συμφωνία εκεχειρίας, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις στο Κίεβο.

«Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες.

Η ανάρτηση Ζελένσκι:

«Σήμερα, μετά τη συνομιλία μου με τον πρόεδρο Τραμπ, συντονίσαμε περαιτέρω τις θέσεις μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι θέσεις είναι ξεκάθαρες. Πρέπει να επιτευχθεί μια πραγματική ειρήνη, που θα είναι διαρκής και όχι απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών.

Οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατόν, τα πυρά πρέπει να σταματήσουν τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στον ουρανό, καθώς και οι επιθέσεις κατά των λιμενικών μας υποδομών. Όλοι οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου και οι πολίτες πρέπει να απελευθερωθούν, ενώ τα παιδιά που απήχθησαν από τη Ρωσία πρέπει να επιστραφούν. Χιλιάδες άνθρωποι μας παραμένουν σε αιχμαλωσία – όλοι πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να διατηρηθεί όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα και η κατοχή.

August 16, 2025

Στη συνομιλία μου με τον πρόεδρο Τραμπ, τόνισα ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να ενισχυθούν εάν δεν υπάρξει τριμερής συνάντηση ή αν η Ρωσία επιχειρήσει να αποφύγει τον πραγματικό τερματισμό του πολέμου. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικό εργαλείο. Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ. Όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία πρέπει να συζητούνται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, και κανένα ζήτημα –ιδίως τα εδαφικά– δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς αυτήν.

Ευχαριστώ τους εταίρους μας που βοηθούν. Σήμερα υπάρχει μια σημαντική δήλωση από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ενισχύει τη θέση μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί – Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και όλοι στον κόσμο που επιθυμούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις.»