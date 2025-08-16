Axios: Τι συζήτησαν Τραμπ-Ζελένσκι στο τηλέφωνο – «Μία γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από εκεχειρία»

Συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, μετά από τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών.

Ο ιστότοπος Axios, φέρνει στο φως τη δημοσιότητας νέα στοιχεία για το τηλεφωνικό τετ α τετ των δύο προέδρων, στη σκιά της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ιστότοπου, ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι αλλά και σε ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν επιθυμεί μια απλή εκεχειρία, αλλά μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου». Ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ράβιντ, με ανάρτησή του στο X, αποκάλυψε ότι ο Τραμπ τους μετέφερε επί λέξει: «Νομίζω ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια εκεχειρία».

Η συνομιλία Τραμπ – Ζελένσκι διήρκεσε πάνω από ενενήντα λεπτά, με τη συμμετοχή και Ευρωπαίων ηγετών. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε γνωστό ότι θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις της για την επίτευξη της ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ με ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και για τα βασικά σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό η δύναμη της Αμερικής να έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης», σημείωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι είναι «ευγνώμων για την πρόσκληση».

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη πως η επικείμενη συνάντηση θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση συγκεκριμένων λύσεων: «Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου».

Η ανακοίνωση του Ζελένσκι αποτελεί την πρώτη δημόσια αντίδρασή του μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία δεν κατέληξε σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, μετά την επικοινωνία του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ συνομίλησε και με ηγέτες του ΝΑΤΟ, καθώς και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να τους ενημερώσει για όσα συζητήθηκαν με τον Πούτιν.

Το κλίμα που διαμορφώνεται καταδεικνύει ότι οι διεργασίες βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή: με τον Πούτιν να εμφανίζεται ανυποχώρητος στο αίτημά του για συνολική συμφωνία και τον Τραμπ να επιχειρεί να προβάλλει τον ρόλο του ως μεσολαβητή, η Ουάσινγκτον αναμένεται τη Δευτέρα να αποτελέσει το επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.