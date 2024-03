To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων, μετά τη σχετική σύσταση που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από δέκα ημέρες (12 Μαρτίου 2024).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει το διαπραγματευτικό πλαίσιο με την προοπτική της υιοθέτησής του από το Συμβούλιο όταν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εκπληρώσει όλα τα σχετικά βήματα που έχουν καθοριστεί στις συστάσεις της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2022.

