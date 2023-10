Το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να το πάει ως το τέλος με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους αξιωματούχους του να αναφέρουν ότι θα «τελειώσουν» με τη Χαμάς.

Στο ίδιο μήκος στάθηκε και ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι που όπως ανέφερε την Πέμπτη θα συνεχιστούν οι χερσαίες επιδρομές στη Γάζα.

«Δυνάμεις πεζικού και τανκς επιχείρησαν για αρκετές ώρες πάνω από τον φράχτη των συνόρων για να επιτεθούν σε θέσεις και μέλη της Χαμάς» ανέφερε.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.



IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.



The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU