Έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τη φωτιά σε μπαρ με 13 νεκρούς στη Μούρθια

Τραγωδία σημειώθηκε στη Μούρθια της Ισπανίας όταν μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Μάλιστα η ισπανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για «ανθρωποκτονία εξ΄αμελείας».

Ανακριτής από το δικαστήριο της Μούρθια «θα τεθεί επικεφαλής της έρευνας με σκοπό να διακριβωθούν τα γεγονότα και να καθοριστούν, όπου χρειάζεται, οι ποινικές ευθύνες», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Δύο νυχτερινά κέντρα που καταστράφηκαν από τη φονική φωτιά είχαν βρεθεί πριν από έναν χρόνο ότι λειτουργούσαν χωρίς άδεια και είχε διαταχθεί τότε το κλείσιμό τους, δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Δεν είναι σαφές γιατί είχε επιτραπεί στα κλαμπ να συνεχίσουν τη λειτουργία τους έπειτα από αυτή τη σύσταση. Η φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ήταν η φονικότερη εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία.

Η φωτιά έπληξε τρία παρακείμενα νυχτερινά κέντρα στην Αταλάγιας, στα περίχωρα της πόλης, όμως δύο από αυτά –το Teatre και το Fonda Milagros– ήταν εκείνα που επλήγησαν περισσότερο. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.

