Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή καθώς όπως ανακοίνωσε το Ισραήλ δέχθηκε επίθεση και από την Συρία.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε πως οβίδες από τη Συρία έπληξαν μη κατοικημένη περιοχή στο προσαρτημένο τμήμα των υψιπέδων του Γκολάν, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

IDF soldiers are responding with artillery and mortar shells toward the origin of the launching in Syria. pic.twitter.com/4XgKFYsp8T