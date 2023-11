Αμετανόητος εμφανίζεται ο Ρίσι Σούνακ για την ακύρωση της συνάντησής του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή δηλώσεις του για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, λέγοντας πως «όταν άνθρωποι δίνουν δεσμεύσεις πρέπει να τις τηρούν».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός μίλησε στο βρετανικό κοινοβούλιο και σύμφωνα με το Sky News, απάντησε σε σχετική επίθεση που δέχθηκε από τον Κιρ Στάρμερ πως ήταν «ξεκάθαρο ότι σκοπός της συνάντησης (των δυο ηγετών) δεν θα ήταν τα σημαντικά θέματα, αλλά να αναθερμανθούν ζητήματα του παρελθόντος».

Labour's Sir Keir Starmer accuses Rishi Sunak of trying to "humiliate" Greece's PM by cancelling a meeting with him.



Mr Sunak claims his Greek counterpart only wanted to meet in order to "grandstand" over the Elgin Marbles.#PMQs: https://t.co/xItZsH7tea



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/agTjZ8mMJa