Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης στην περιοχή Τσάγλαγιαν, ενώ οι τουρκικές αρχές την χαρακτηρίζουν τρομοκρατική.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 11:46 το πρωί τοπική ώρα (10:46 ώρα Ελλάδος), στην τρίτη είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, στο σημείο ελέγχου της Αστυνομίας.

Νεκροί είναι ένας άντρας και μία γυναίκα, οι δράστες της επίθεσης, μέλη της αριστερής ένοπλης οργάνωσης DHKP/C, όπως ανέφερε ο κ. Γερλίκαγια.

