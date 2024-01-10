Ελβετία: Τρένο πέρασε πάνω από 70χρονη με αναπηρικό αμαξίδιο και εκείνη βγήκε σχεδόν αλώβητη

Ένα τρένο πέρασε χθες πάνω από μια συνταξιούχο που είχε πέσει στις σιδηροδρομικές γραμμές με το αναπηρικό αμαξίδιό της και εκείνη κατάφερε να βγει σχεδόν αλώβητη από το ατύχημα, έγινε σήμερα γνωστό από την ελβετική αστυνομία.

Το ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κάιζερογκστ, κοντά στη Βασιλεία, στη βορειοδυτική Ελβετία, εξήγησε η αστυνομία του καντονιού Άαργκαου.

Η γυναίκα, ηλικίας 70 ετών, «στάθηκε πολύ τυχερή μέσα στην ατυχία της», καθώς ακινητοποιήθηκε ακριβώς στη μέση μεταξύ των δύο σιδηροδρομικών γραμμών, περιέγραψε η αστυνομία. Το τρένο που πέρασε από πάνω της την τραυμάτισε ελαφρά.

Η συνταξιούχος νοσηλεύεται, όπως και ένα ακόμη άτομο που βρισκόταν στην αποβάθρα. Τραυματίστηκε ελαφρά από κομμάτια του αμαξιδίου που εκσφενδονίστηκαν.

Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί για ώρες η κυκλοφορία των τρένων στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κάιζερογκστ.

Επί του παρόντος, η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο κάποιο τρίτο πρόσωπο να έχει εμπλακεί εσκεμμένα στο περιστατικό.

