Εντείνονται οι συγκρούσεις, πέρα από τη Γάζα, με το Ισραήλ να δέχεται σοβαρές επιθέσεις. Σήμερα (26/12), μία ελληνοκαθολική εκκλησία δέχτηκε επίθεση από τη Χεζμπολάχ.

Ειδικότερα, εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες και ένας άμαχος τραυματίστηκαν από πυραύλους που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ, ένας εκ των οποίων έπληξε μια εκκλησία σε ένα αραβικό χωριό, το οποίο είχε καταστραφεί από το Ισραήλ το 1951.

🇱🇧 Hezbollah fires anti-tank missile at Orthodox Church in northern Israel 🇮🇱 Hezbollah dispara míssil contra Igreja Ortodoxa no norte de Israel IDF confirmou que um míssil anti-tanque do Hezbollah atingiu a Igreja Ortodoxa Grega de Santa Maria em Iqrit, no norte de Israel. "O… pic.twitter.com/1qDnywDV8Q

Πρόκειται για την Παναγία του Ικρίτ, που σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είναι ελληνοκαθολική εκκλησία που δεν ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και όχι ελληνορθόδοξη εκκλησία, όπως είχε ανακοινώσει αρχικά ο ισραηλινός στρατός.

«Ένας αντιαρματικός πύραυλος προερχόμενος από τον Λίβανο χτύπησε την εκκλησία, τραυματίζοντας έναν άμαχο. Η επίθεση αυτή συνιστά όχι μόνο κατάφωρη παραβίαση του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και επίθεση στην ελευθερία του θρησκεύεσθαι», είχε αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

