Έλαβε προθεσμία δυο εβδομάδων για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Σλοβακία ο Φίτσο

Προθεσμία δυο εβδομάδων για τον σχηματισμό κυβέρνησης πήρε στη Σλοβακία ο μεγάλος νικητής των εκλογών και φιλορώσος Ρόμπερτ Φίτσο.

Συγκεκριμένα η πρόεδρος της Σλοβακίας ανέθεσε σήμερα τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης μετά τη νίκη του κόμματός του, Smer-SD, στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν το Σάββατο στη χώρα.

“Το καθήκον του αρχηγού του κράτους είναι να σέβεται το αποτέλεσμα των δημοκρατικών εκλογών και ταυτόχρονα να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμικών μας οργάνων“, δήλωσε η Ζουζάνα Τσαπούτοβα, σύμφωνα με ανακοίνωση, ενόψει της επίσημης τελετής που θα αναμεταδοθεί από την τηλεόραση.

Ο Φίτσο ορίστηκε πρωθυπουργός και έλαβε δύο εβδομάδες προθεσμία για να διαπραγματευτεί τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνασπισμού μετά τη νίκη του κόμματος του, το οποίο όμως δεν απέσπασε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

“Συμφωνήσαμε σε μια προθεσμία δύο εβδομάδων την οποία θα έχω στη διάθεσή μου για τον σχηματισμό κυβέρνησης“, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο Τσαπούτοβα, τονίζοντας ότι δεν θα είναι εύκολη διαδικασία αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να σχηματίσουμε κυβέρνηση.

