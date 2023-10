Ο τρόμος επικράτησε στο Ισραήλ όταν ήχησαν σειρήνες για ρίψη ρουκετών από την Χαμάς τις οποίες και εξαπέλυσε από την Γάζα.

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, αλλά και πρώην Σύμβουλος για τα ΜΜΕ του Προέδρου του Κράτους του Ισραήλ, Eylon Levy αποκάλεσε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου «τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση μετά την 11η Σεπτεμβρίου» πριν βγει εσπευσμένα από το στούντιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Sky News, αφού ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής.

🚨Just telling @SkyNews that Israel will destroy Hamas so it can no longer harm our citizens, when suddenly a rocket siren forced me to evacuate the studio.



We will tolerate this terrorist threat no longer. pic.twitter.com/UVcEwbp7ai