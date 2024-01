Ένα αποτρόπαιο έγκλημα στη Σλοβακία κάνει τον γύρο του κόσμου, με δράστη έναν σεφ που σκότωσε και ακρωτηρίασε τη σύντροφό του με τις λεπτομέρειες της δολοφονίας να είναι ανατριχιαστικές.

Η αστυνομία εντόπισε το πτώμα της 48χρονης Πατρίτσια στο διαμέρισμα που μοιραζόταν με τον φίλο της στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα.

Butcher-turned-chef Jozef Hanuska allegedly cut his girlfriend Patricia on her neck, cheek and thigh



She was found dead in her apartment with her chest 'opened,' her organs cut out and her heart on the floor