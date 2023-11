Την έφοδο που πραγματοποίησαν στρατιώτες του Ισραήλ τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα κατέγραψαν βίντεο την ώρα που διεθνείς οργανώσεις εκφράζουν βαθιά ανησυχία για την επιδρομή.

Στο οπτικό υλικό εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, Ισραηλινοί στρατιώτες να παραδίδουν στο νοσοκομείο ιατρικό υλικό που περιλαμβάνει θερμοκοιτίδες για νεογέννητα και βρεφικές τροφές.

Δεκάδες Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβολώντας στον αέρα, έδιναν εντολή στους κατοίκους της Γάζας, που έχουν βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, να παραδοθούν.

Την ίδια ώρα η μάχη γύρω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας διεξάγεται πλέον στις πτέρυγές του και τους ορόφους του.

Ισραηλινοί στρατιώτες φωνάζουν από τα μεγάφωνα στα αραβικά: «Όλοι οι άνδρες 16 ετών και άνω, σηκώστε ψηλά τα χέρια και βγείτε από τα κτίρια προς την εσωτερική αυλή για να παραδοθείτε».

The IDF’s precise and targeted operation against Hamas in the Shifa Hospital is still ongoing.



We can now confirm that incubators, baby food and medical supplies, provided by the IDF, have successfully reached the hospital.



Our medical team and Arabic speaking soldiers are on… pic.twitter.com/9iMx41OaHV