Ένας πιλότος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σήμερα κατά τη σύγκρουση δυο μικρών αεροπλάνων που πήγαν να συμμετάσχουν σε αεροπορική επίδειξη στο αεροδρόμιο της Μπέζα, στη νότια Πορτογαλία, ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία.

Τα δύο αεροπλάνα “συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης”, στην οποία μετείχαν έξι αεροσκάφη, λίγο μετά τις 16.00 (τοπική ώρα)”, ενόσω πραγματοποιείτο το Beja Air Show”, αναφέρει η πολεμική αεροπορία σε ανακοίνωση.

JUST IN: 2 planes collide and crash during airshow in Portugal, at least 1 pilot killed pic.twitter.com/XujrbEQBoe