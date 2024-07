Έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, για την κατάσταση στο Ισραήλ και την περιοχή ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

“Συγκαλώ αύριο έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στο Ισραήλ και στην περιοχή” ανέφερε ο κ. Μπορέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Πίτερ Στάνο ερωτηθείς σχετικά, η συνεδρίαση θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα, θα είναι άτυπη και θα πραγματοποιηθεί στο Μουσκάτ, όπου βρίσκονται ήδη ορισμένοι υπουργοί για το συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης- Συμβουλίου Συνεργασίας Κόλπου (GCC), ενώ όσοι δε, βρίσκονται εκεί θα συμμετάσχουν με τηλεδιάσκεψη.

I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region.