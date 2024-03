Η Υπερδνειστερία, μια αποσχισθείσα προσκείμενη στη Μόσχα περιοχή της Μολδαβίας, δήλωσε σήμερα πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), που εστάλη από τη γειτονική Ουκρανία, έπληξε στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσά της.

“Έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά στο έδαφος μιας στρατιωτικής βάσης στην Τιρασπόλ. Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν πως η έκρηξη προκλήθηκε από drone καμικάζι”, ανέφερε το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της αυτοανακηρυχθείσας δημοκρατίας, σύμφωνα με ρωσικά και τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, ο μηχανισμός προερχόταν από την περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία.

A drone hits a Mi-8 in Transnistria.

WTF?

Is Moldova also starting to boil?

Waiting for more info. pic.twitter.com/N4rYDAuF6x