Χαραμάδα αισιοδοξίας στην προοπτική επίλυσης του ζητήματος Φρέντι Μπελέρη καταγράφεται σήμερα (21/12), μετά την απόφαση του αλβανικού δικαστηρίου το οποίο αναγνωρίζει τον προφυλακισθέντα ως τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας.

Σε παρέμβασή του για το θέμα μέσω του «X», προχώρησε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα – μετά και την πρόσφατη συζήτηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες -, όπου η Ελλάδα εξέφρασε τις ενστάσεις της για τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Αλβανία, εάν δεν λυθεί το θέμα Μπελέρη.

Με αυτή την κίνηση, λοιπόν, ο Έντι Ράμα επιχειρεί να ξεμπλοκάρει την ενταξιακή διαδικασία της χώρας του και να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Αλβανίας με την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο Ράμα αναφέρει: «Η αναφορά του CCOC (το αλβανικό δικαστήριο) στο αδιέξοδο που προκάλεσε η προσωρινή συνέχιση των καθηκόντων του ηττημένου υποψηφίου, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος παραμένει προφυλακισμένος και ο προηγούμενος δήμαρχος στερείται νομιμότητας να ηγηθεί του δήμου εν τη απουσία του νικητή, σαφώς τονίζει την ανάγκη επίλυσης αυτού του αδιεξόδου μέσω της διακοπής της θητείας του χαμένου υποψηφίου, με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για τη διασφάλιση των δημόσιων υπηρεσιών στον δήμο Χειμάρας».

From the reading of the reasoned decision of the special Court on Corruption and Organized Crime regarding the denial of the swearing-in permit for the elected mayor of Himara, I find it important to publicly highlight the following:



1. The denial of the swearing-in permit under…