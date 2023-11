Αν κάποιος πριν από μερικούς μήνες έλεγε πως οι σχέσεις Τουρκίας και ΗΠΑ δεν μπορούν να επιδεινωθούν άλλο σήμερα μάλλον θα αναγκαζόταν να αναθεωρήσει.

Η επίσκεψη του Άντονι Μπλίνκεν στην Τουρκία και η συνάντησή του με τον Χακάν Φιντάν, υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, επιβεβαιώνει πως οι σχέσεις των δύο χωρών δοκιμάζονται από τη στήριξη της Τουρκίας στη Χαμάς.

Η χειραψία του Μπλίνκεν με τον Φιντάν ήταν κάτι παραπάνω από ψυχρή καθώς όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έδωσε το χέρι του στον Τούρκο ομόλογό του μόνο και μόνο για τις καθιερωμένες φωτογραφίες.

Σημειώνεται πως ο Άντονι Μπλίνκεν στη συνάντηση του με τον Τούρκο ομόλογο του έχει δύο ανοιχτά κεφάλαια: την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και τα αμερικανικά F16 που έχουν εξελιχθεί σε ανεκπλήρωτο όνειρο για την Τουρκία.

Με τον Ερντογάν να τραβά στα άκρα τις σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ, αλλά και να κλιμακώνει καθημερινά τις επιθέσεις του κατά των ΗΠΑ, η συνάντηση του Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο ομόλογο του, Χακάν Φιντάν, στην Άγκυρα πιθανώς να είναι μία από τις τελευταίες προσπάθειες της Ουάσιγκτον να κρατήσει την Τουρκία εντός δυτικού πλαισίου. Οι πιθανότητες αλλαγής της τουρκικής στάσης πάντως δεν είναι πολλές.

It seems that Turkish Foreign Minister Hakan Fidan gave Blinken a cold reception. pic.twitter.com/jATXasP0SY