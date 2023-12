Η Χαμάς ανέφερε σήμερα ότι το Ισραήλ βομβάρδισε το μεσαιωνικό τέμενος Ομάρ της Γάζας, το παλαιότερο και μεγαλύτερο τέμενος στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο κτίριο, με το παλαιστινιακό κίνημα να κάνει λόγο για ένα «ειδεχθές, βάρβαρο έγκλημα».

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από μέσα ενημέρωσης της Χαμάς στη Γάζα και τις οποίες το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως δείχνουν μεγάλες ζημιές στο τέμενος, με πεσμένους τοίχους και στέγες και μια τεράστια ρωγμή στο κάτω μέρος του πέτρινου μιναρέ.

The Israeli military bombed the oldest and biggest mosque in the Gaza Strip.



The Great Omari Mosque is a historical monument which was built between 5 and 7 AD.



They are annihilating Gaza, its people abd its history. pic.twitter.com/hagRpUw8no