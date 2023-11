Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επισκέφτηκε το Ιράκ και παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στη Βαγδάτη.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε είχε μια παραγωγική συνάντηση με τον Ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σιά’ Αλ Σουντάνι και επίσης κατέστησε «πολύ σαφές» ότι οι επιθέσεις που προέρχονται από πολιτοφυλακές που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν είναι «απαράδεκτες».

«Είχαμε μια καλή ειλικρινή συνομιλία και γενικότερα εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι η σύγκρουση στη Γάζα δεν θα κλιμακωθεί σε άλλα μέρη» είπε.

