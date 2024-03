Συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές σημειώθηκαν στην Αργεντινή, σε μαζικές κινητοποιήσεις για την «κατάσταση επισιτιστικής έκτακτης ανάγκης» κι εναντίον των πολιτικών λιτότητας, καθώς συμπληρώθηκαν εκατό ημέρες του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι στην εξουσία.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό μέσων ενημέρωσης που δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει πορείες και σε σποραδικά επεισόδια από χθες το πρωί σε διάφορα σημεία στο Μπουένος Άιρες.

Η αστυνομία έκανε επανειλημμένα χρήση αντλιών εκτόξευσης πεπιεσμένου νερού και δακρυγόνων, ενώ κάποιοι διαδηλωτές εκσφενδόνισαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης σε ένα από τα σημεία έντασης, στην οδική γέφυρα Αβεζανέδα, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους φωτοειδησεογράφος του AFP, υπέστησαν ψεκασμούς με σπρέι πιπεριού από αστυνομικούς.

Στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, με κεντρικό σύνθημα «Το όριο είναι η πείνα», κάλεσαν οργανώσεις της ριζοσπαστικής αριστεράς και κοινωνικά κινήματα, που έχουν ήδη πρωτοστατήσει σε σειρά διαδηλώσεων αφότου ανέλαβε την εξουσία ο κ. Μιλέι, τη 10η Δεκεμβρίου.

