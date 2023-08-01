Αψήφησαν τις ρωσικές απειλές και έδεσαν σε ουκρανικό λιμάνι τρία εμπορικά πλοία

Τρία εμπορικά πλοία που ανήκουν σε μια ελληνική, μια ισραηλινή και μια τουρκο-γεωργιανή εταιρεία κατέπλευσαν την Κυριακή σ έναν από τους τερματικούς ουκρανικούς σταθμούς σιτηρών στο δέλτα του Δούναβη, γράφει το περιοδικό Forbes.

Πρόκειται για την πρώτη είσοδο ξένων εμπορικών πλοίων σε ουκρανικά λιμάνια μετά την άρνηση της Ρωσίας να παρατείνει την συμμετοχή της στην συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά, βάσει της οποίας τα ουκρανικά σιτηρά έφθαναν από τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Η Ρωσία είχε επίσης προειδοποιήσει μετά την απόφαση της αυτή ότι όλα τα πλοία που κατευθύνονται σε ουκρανικά λιμάνια θα θεωρούνται δυνητικοί μεταφορείς στρατιωτικών φορτίων.

«Η είδηση ότι τρία μη πολεμικά πλοία έφθασαν ανεμπόδιστα έως την Ουκρανία μπορεί να επιβεβαιώνει ότι η Ρωσία είτε δεν επιθυμεί, είτε δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ελέγχους σε πλοία την δεδομένη αυτή στιγμή» επισημαίνει το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου με έδρα την Ουάσιγκτον (Institute for the Study of War), το οποίο επικαλείται το αμερικανικό περιοδικό.

Σύμφωνα με το περιοδικό, σμήνος αεροσκαφών του ΝΑΤΟ παρακολουθούσε προσεκτικά τα πλοία καθώς έπλεαν προς το Ισμαήλ, ένα μικρό ουκρανικό λιμάνι ακριβώς απέναντι από τη Ρουμανία στον ποταμό Δούναβη.

Τα πλοία πιθανότατα θα φορτώσουν σιτηρά στο Ισμαήλ και στη συνέχεια θα πλεύσουν πίσω στη Μαύρη Θάλασσα και στη συνέχεια σε λιμάνια του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes το ελληνικό (Sahin2) και ισραηλινό πλοίο (Arms1) κατευθύνθηκαν στο ουκρανικό λιμάνι Ισμαήλ μέσω του Βοσπόρου, ενώ το τουρκο-γεωργιανό Yilmaz Kaptan απέπλευσε από τη βόρεια Τουρκία.

Και τα τρία πλοία ταξίδευαν με τους αναμεταδότες τους ενεργοποιημένους, χωρίς να κρύβουν την πορεία τους. Τέσσερα αναγνωριστικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ παρακολουθούσαν την πορεία τους, κανένα από αυτά τα αεροσκάφη δεν ήταν οπλισμένο, αλλά υπάρχουν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ σε επιφυλακή στη Ρουμανία, γράφει το αμερικανικό περιοδικό.

Ούτε το ρωσικό πλοίο περιπολίας του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας «Σεργκέι Κότοφ» ούτε κανένα άλλο ρωσικό πλοίο επενέβησαν, καθώς τα τρία εμπορικά πλοία κατευθύνθηκαν όχι προς την Οδησσό, αλλά προς το Ισμαήλ.

Το Κίεβο έχει ανακατασκευάσει τα λιμάνια του Δούναβη ως εναλλακτική λύση σε καιρό πολέμου στην Οδησσό.

